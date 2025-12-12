Dört aydır uyanmadı: Genç oyuncu İbrahim Yıldız için umutlu bekleyiş sürüyor

İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor. Birçok operasyon geçiren Yıldız'ın ablası yaptığı paylaşımda, "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun" ifadelerine kullandı. Paylaşıma binlerce destek mesajı geldi.

BUGÜN 4 AY BİTTİ

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Abla Altınay yaptığı paylaşımda, "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan Yıldız, Muhteşem Yüzyıl, Tek Yürek, Bir Zamanlar Kıbrıs, Duy Beni, Tombala gibi film ve dizilerde rol aldı.