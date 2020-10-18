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Aktüel Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Aktüel

Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:47:13 -
Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde dorsesinin bir kısmı çökmüş halde seyreden tırın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Otoyolun Sakarya kesimi İstanbul istikametinde seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, dorsesinin üst ve yan kısmı çökmüş olan tırın sürücüsünün, güvenlik önlemi almadan bir süre yolda gittiği görülüyor.

Görüntülerde, yağışlı havada diğer sürücüler için tehlike oluşturan tırın daha sonra bir dinlenme tesisine girmesi yer alıyor.

Bu arada kaydı gerçekleştiren kişinin trafik güvenliğini tehlikeye sokan olay karşısında daha duyarlı olunması çağrısı da kayıtta yer alıyor.

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