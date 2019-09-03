0553 313 94 23

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

03 Eylül 2019 Salı 01:17
Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

NEW YORK (AA) - Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 01:17
  1. Bahamalar
  2. Dorian kasırgası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    1. Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    2. Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına..
    3. Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    4. Bursaspor'da transferler
    5. Burkina Faso’da darbeci generallere..
    6. PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
    7. Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22..
    8. ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan..
    9. Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya..
    10. Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
    11. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    12. ABD'de teknede yangın: 4 ölü
    13. Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz..
    14. Dışişleri Bakanlığından ‘FARC’..
    15. Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
    16. Futbolda birinci transfer dönemi sona..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019
    18. Erzurumspor'dan 3 transfer
    19. "Çok doğru bir karar vermişim"
    20. Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi..
    21. Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını..
    22. Lübnan'dan skandalın üzerini örtme..
    23. Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
    24. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    25. Paris’te ’haşema’ eylemi havuz..
    26. Hamsilos için tepki yürüyüşü
    27. Otomobil 170 metrelik uçuruma..
    28. Galatasaray Lemina'yı açıkladı!
    29. Bakan Pakdemirli’den yangınlara..
    30. Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi