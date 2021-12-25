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Aktüel Dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 00:37:00 -
Dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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