Dördüncü katın penceresinden düşen görme engelli adam hayatını kaybetti

Denizli’de dördüncü kattaki evinin penceresinin önünde telefonla konuşan görme engelli şahıs, yaklaşık 12 metre yüksekten aşağı düşerek hayatını kaybetti. Polis, şahsın aşağı nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Görme engelli olduğu öğrenilen Mehmet Tanıl A. (39), oturduğu binanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Tanıl A.’yı hayata döndürmek için ambulans içinde yoğun çaba gösterirken, ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Mehmet Tanıl A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir inceleme yaptı. Polis Mehmet Tanıl A.’nın pencereden aşağı nasıl düştüğünü araştırıyor.