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Gündem ‘Donuzlav’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Gündem

‘Donuzlav’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait istihbarat gemisi ‘Donuzlav’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:15:00 -
‘Donuzlav’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 13.40 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 15.15 sıralarında Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünde olan gemi, Nara Burnu’nu geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait istihbarat gemisi Donuzlav’a boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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