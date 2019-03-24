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Dönüşümle Taksim’e değer kattı

Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding iştiraklerinden Gap İnşaat’ın işbirliğiyle geliştirilen, Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360’ta, ilk etabı oluşturan ofislerin anahtar teslimleri yapıldı.

24 Mart 2019 Pazar 09:42
Dönüşümle Taksim’e değer kattı

Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding iştiraklerinden Gap İnşaat’ın işbirliğiyle geliştirilen, Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360’ta, ilk etabı oluşturan ofislerin anahtar teslimleri yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız, Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin’in de katıldığı törende konuşan Ahmet Misbah Demircan, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız Tarlabaşı projesinde reçeteyi doğru belirledik. Gerekli kanunların düzenlenmesi konusunda tüm paydaşlarla uzlaşarak ilerledik. Geldiğimiz noktada, modern ihtiyaçları karşıladık. Orijinal mimariye ve tarihe saygı gösterdik. Sivil örnekleri koruyarak sonuca ulaştık’’ dedi.

AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da, “Taksim360 projesinde yapılan koruma, aslında şehri koruma adına yapılan bir çalışma. Taksim360 projesi Beyoğlu’nun yenilenerek güzelleşmesine vesile olsun’’ dedi.

Semtin çehresi değişiyor

İstanbul’un en önemli çekim merkezi olan Taksim Meydanı’na 350 metre, İstiklal Caddesi’ne ise sadece 180 metre mesafede yer alan Taksim 360’ta, 9 ada üzerinde 25 bin metrekare alan üzerine kurulu, ofis, rezidans, konut ve mağaza alanlarıyla birlikte 971 ünite yer alıyor. Projede tüm ofis ve konutlar için yaklaşık bin araç kapasiteli yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları oluşturuluyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:42
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu Belediyesi
  3. Çalık Holding
  4. Gap İnşaat
  5. Taksim 360
  6. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
  7. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
  8. GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız
  9. Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin
  10. İstiklal Caddesi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah39 dk önce
    Papaz mutlu görünüyor. AKP işini bilir.

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