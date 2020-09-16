Bilgisayar ve mobil cihazlarda metin, fotoğraf, video, müzik gibi dosyaları depolamak için pek çok dosya formatı kullanılıyor. Ancak bazı formatları bilgisayarlarda ya da telefonlarda açılmayabilir. Bu sebeple çoğu kişi ücretsiz dönüştürücü indirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca telefon, müzik çalar ve bilgisayarlarda kablo girişlerinin çoğaltılması değiştirilmesi için dönüştürücüler kullanılıyor. Peki, dönüştürücü kablo kaç lira?

Dönüştürücü

Conveter | Bir dosya formatını değiştirmek için dönüştürücüye yani concert programlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu programları bilgisayarınıza internetten yükleyebilirsiniz. Ayrıca program yüklemeden de bazı internet sitelerinden convert işlemi yapılabiliyor.

Mp3 dönüştür

MP3 bir ses dosyası formatıdır. Telefon ve müzik çalarlarda şarkı dinlemek için bu formatın olması gerekiyor. Bu sebeple farklı uzantıda dosyaları Mp3’e dönüştürebilirsiniz. Bunun için dilerseniz convert programı yükleyebilirsiniz. Dilerseniz de convert işlemi yapan internet sitelerini tercih edebilirsiniz.

Dönüştürücü Mp4

Mp4 video ve ses dosya formatıdır.Mp4 uzantılı dosyalara ihtiyacınız varsa bunun için de convert işlemi yapmanız gerekiyor.

Dönüştürücü kablo

Dönüştürücü adaptör |Dönüştürücü kablo kaç lira? Dönüştürücü kablo pek çok kişinin ihtiyacıdır. Cihazlarda uygun giriş portu yok ise bu dönüştürücüler tercih edilerek cihazla bağlantı kurulabilir. HDMI girişi olmayan cihazlar için genellikle dönüştürücü kablolar tercih edilir. HDMI dönüştürücü kablo fiyatları 20 lira ile 300 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Dönüştürücü priz

Elektrik prizleri ve voltaj türleri ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişiyor. Bu sebeple özellikle yurt dışına çıkacak olanlar priz dönüştürücüye ihtiyaç duyuyor. Dönüştürücü prizlerin fiyatları 20 TL ile 160 TL arasında değişiyor.

Dönüştürücü kulaklık

Kulaklıklar her telefona ya da müzik çalara uyum sağlayamayabiliyor. Bu sebeple orijinal kulaklığınızı yüksek rakamlara yenilemektense kulaklık dönüştürücü ile kulaklığı cihazınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Dönüştürücü PDF

PDF bir dosya türüdür. Bir pdf dosyasını farklı bir formata çevirmek ise mümkün. Ancak bu işlem için converter gerekiyor. PDF dönüştürmek içinse internetten yararlanabilirsiniz. Arzu ederseniz pdf’i Word’e dönüştüren bir program indirebilirsiniz. Ayrıca program indirmeden bu pdf convert işlemini bazı internet sitelerinden yapabilirsiniz.