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Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan da son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:46
Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km uyarısı

Bayram tatillerini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın son gününden itibaren dönüşe geçti. Karayollarında ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu. İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafikteki yoğunluğun ilerleyen saatlerde ve pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

FERİBOTLAR KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.

DÖNÜŞ YOLUNDAKİLERE SON 30-40 KİLOMETRE UYARISI

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı. Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinde sevdiklerine kavuşmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğunu belirterek bu durumun kaza riskini artırdığını söyledi.

Memiş, her yıl bayram tatillerinde en az 100 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğine, 600-800 kişinin de yaralandığına dikkati çekerek "Yaralananların ortalama yüzde 2'si kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yüzde 10'u engelli kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:46
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. Bursa
  6. Tatilciler
  7. Kurban bayramı
  8. bayram tatili
  9. tatil dönüşü
  10. önemli uyarı

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