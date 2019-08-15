Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205 gram esrar çıktı

Diyarbakır’da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, donmuş tereyağı kovası içerisine saklanmış 1 kilo 205 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada, minibüsün bagajında şahsa ait donmuş tereyağı kovası içerisine gizlenmiş, 2 ayrı paket halinde ve satışa hazır toplam 1 kilo 205 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı kaydedildi.