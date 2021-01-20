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Ekonomi Dönmez: Doğal gazda rekor tüketimi kesintisiz karşıladık
Ekonomi

Dönmez: Doğal gazda rekor tüketimi kesintisiz karşıladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tüm Türkiye’de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:53:00 -
Dönmez: Doğal gazda rekor tüketimi kesintisiz karşıladık

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Doğal gazda, önceki gün 272,3 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığının altını çizen Dönmez, şunları kaydetti: “Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Dün, İstanbul’da tüketim 51,1 milyon metreküp, Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık tüm Türkiye’de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık.”

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