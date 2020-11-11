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Ekonomi Dönmez: "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak"
Ekonomi

Dönmez: "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:30:05 -
Dönmez: "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak"
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