0553 313 94 23

Donmak üzereyken Mehmetçik kurtardı!

Erzincan'da kaçakçılarca yol kenarına terk edilen, kar yağışı ve tipide yürümek zorunda kalan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

24 Mart 2019 Pazar 18:15
Donmak üzereyken Mehmetçik kurtardı!

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklardan kaçarak yeni bir yaşam kurmaya çalışan göçmenler umut tacirlerinin ellerinde ölümle burun buruna geldi. Hayatları pahasına umuda yolculuğa çıkan göçmenler, soğuktan ölmek üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Donmak üzereyken kurtarıldı

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde kalabalık bir grubun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye giden Mehmetçik, kimliklerini kontrol ettiği 35'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 43 kişinin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını ve kaçakçılarca araçlarla Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan beldesine yakın bir yerde bırakıldıklarını tespit etti.

Yoğun kar yağışı ve tipi altında yol kenarına terk edilen düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek için otogara ulaşmak amacıyla yürümeye başladıkları öğrenildi. 

Mehmetçik sahip çıktı

Yaklaşık 3 saat yürümelerine rağmen otogara ulaşamayan göçmenlerin uzun süredir yemek yemedikleri ve donma tehlikesi geçirdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmaya ait minibüs ile Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Mehmetçik'in burada sıcak çorba ikram ettiği ve acil ihtiyaçlarını karşıladığı düzensiz göçmenler, ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından 43 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:15
  1. İstanbul
  2. Kar yağışı
  3. Mehmetçik
  4. Erzincan-Erzurum kara yolu
  5. Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Tüberküloz Günü
    1. Dünya Tüberküloz Günü
    2. Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon..
    3. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    4. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    5. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    6. Moldova, Türkiye maçının..
    7. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    8. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    9. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    10. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    11. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    12. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    13. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    14. Türkiye-Moldova maçına doğru
    15. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    16. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    17. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    18. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    19. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    20. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    21. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    22. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    23. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    24. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    25. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    26. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    29. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    30. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında