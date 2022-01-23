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Yaşam Donma tehlikesi geçiren şahsa jandarma yetişti
Yaşam

Donma tehlikesi geçiren şahsa jandarma yetişti

Elazığ'da kar ve tipinin kapattığı yolda aracı arıza yapan ve donma tehlikesi geçiren Mehmet Dolakay’ı jandarma ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 19:10:00 - 2022-01-23 19:13:20

Elazığ’da aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahıs, jandarma tarafından kurtarıldı.

Olay, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Baltaşı köyü Hacı Kamber Çeşme Mevkiinde 4 aracın mahsur kaldığı ihbarı geldi.

Aracı arıza yaptı yolda kaldı

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4x4 araçlarla Bozçanak köyü yol ayrımına kadar gidebildi. Ardından ekipler, yürüyerek kar ve tipi altında yaklaşık 500 metre yürüyerek aracı arıza yapan ve donma tehlikesi geçiren Mehmet Dolakay’a (40) ulaştı. Mehmetçik tarafından kurtarılan Dolakay, Kayaönü köyüne getirildi.

Isınması sağlanan Dolakay’ın sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

 

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