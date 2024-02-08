Dönerseverlere, haşlama ete asıl lezzeti veren, beyin için doğalı 'akıllı ilaç! Et haşlamanın lokanta usulü

Bugün sizlere lokanta usulü et haşlama tarifi paylaşacağız. Et haşlama, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Hem kolay yapılışı hem de besleyici özelliğiyle sofralarımızın baş tacıdır.

Lokanta usulü et haşlama tarifi bu kadar basit! Et haşlamayı daha lezzetli hale getirmek isterseniz, yanında taze ekmek ve turşu ile servis yapabilirsiniz.

İşte lokanta usulü et haşlama tarifi:

MALZEMELER

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İki adet kuzu incik

İki adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 litre su

TARİF



Havuçların orta boy olmasına dikkat edersek haşlanması daha kolay olacaktır. Patatesleri mutlaka önceden suda bekletelim nişastasını bıraksın.

Öncelikle tencerenin altını birazcık ısıtıyoruz. Tereyağını tencereye alıyoruz ve eritiyoruz. Sırasıyla; soğan, havuç, patatesi de tencereye alıyoruz.

Daha sonra etimizi alıp karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber ilave ettikten sonra, suyumuzu da ekleyerek yaklaşık 1 saat kadar pişirmeye bırakıyoruz.

Tabağımızın en altına sebzelerimizi koyuyoruz. Daha sonra inciği alıyoruz. İsteğe göre üzerine biraz da suyundan gezdirebiliriz. En üste de bir tutam karabiber serpiyoruz.