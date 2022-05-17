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Siyaset

Döne döne ne hale döndün farkında değil misin? O partiden bu partiye, o çizgiden bu çizgiye...

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, terk ettiği AK Parti'ye NATO konusunda uyarıda bulunurken, ilginç bir çıkışla, "Arkandan kapattığın kapıyı sert çarpma. Ola ki dönebilme ihtimalin olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:37:00 - 2022-05-18 00:00:00
Döne döne ne hale döndün farkında değil misin? O partiden bu partiye, o çizgiden bu çizgiye...

 Yeniakit.com.tr 

Bir dönem DYP'de siyaset yapan, AK Parti'nin kuruluşunda yer alması da bazı AK Partililerce eleştirilen ithal aday Hüseyin Çelik, terk ettiği partisini NATO konusunda uyardı.

Sen sert çarpmıştın o kapıyı ama!

Twitter hesazbından ilginç ifadeler kullanan Çelik, "Bir Japon atasözü der ki, 'Arkandan kapattığın kapıyı sert çarpma, ola ki geri dönme ihtimalin olur.'
Özellikle dış politikada köşeli laflar etmek, sıkıntılıdır." dedi.

Çelik mesajını şöyle tamamladı: Aksi gerçekleşince sözlerimiz yükümüz olur. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

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