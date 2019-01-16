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Dondurucu soğuklar, yaban hayatını vurdu! 1 tilki donarak öldü

Sivas ve çevresinde etkili olan dondurucu soğuklar, yabani hayatı olumsuz etkilerken, bir tilki indiği kent merkezi yakınlarında donmuş halde bulundu. Tilkiyi bulan Sivaslı esnaf, "Bu soğukta insan da donar, hayvan da donar" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Dondurucu soğuklar, yaban hayatını vurdu! 1 tilki donarak öldü

Sivas'ta İl genelinde uzun süredir etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hem sokak, hem de yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, bugün kentte ölü bir tilki bulundu. Asansör yapımı işiyle uğraşan Erdi Kocaoğlu, sabah saatlerinde çalıştığıŞeyh Şamil Mahallesi'ndeki inşaat alanında, duvarın dibinde donan tilkiyle karşılaştı.

"Bu soğukta insan da donar, hayvan da donar"

Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor sandık ama donmuştu. Burada, bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  1. Sivas
  2. şiddetli soğuklar
  3. dondurucu soğuk
  4. Donan tilki
  5. Tilki
  6. Şiddetli soğuklar hayvanları öldürüyor

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