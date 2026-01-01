  • İSTANBUL
Dondurucu soğuğa meydan okudu! Eksi 10 derecede buz dolu havuza böyle atladı
Dondurucu soğuğa meydan okudu! Eksi 10 derecede buz dolu havuza böyle atladı

Bolu Dağı’nın zirvesinde, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü yılbaşı gecesinde eşine az rastlanır bir cesaret örneği sergilendi.

Bolu Dağı'nda günlerdir kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Tatil için kente gelen ve Bolu Dağı bölgesinde bir otelde konaklayan Eren Biri, soğuk havaya aldırış etmeden havuza girdi.

 

‘TAVSİYE EDİYORUM’

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi. (DHA)

