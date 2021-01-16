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Dünya Dondurmanın koronavirüs testi pozitif çıktı, ülke karıştı
Dünya

Dondurmanın koronavirüs testi pozitif çıktı, ülke karıştı

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de, dondurmaların test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının gelmesinin ardından ülkede geniş çaplı önlem alınırken, binlerce dondurmaya el kondu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 12:58:00 -
Dondurmanın koronavirüs testi pozitif çıktı, ülke karıştı

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Kovid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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