Dondurmalı kek nasıl yapılır?
Tatlı krizlerine birebir gelecek hem serinletici hem de lezzetli bir tatlı tarifi denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.03 Ağustos 2018 Cuma 15:17
MALZEMELER:
25-30 kakaolu petibör bisküvi
100 g eritilip ılıtılmış tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
1-2 yemek kaşığı soğuk su
ÜZERİ İÇİN:
8 top vanilyalı dondurma
1/2 su bardağı dövülmüş fındık içi
8 top çilekli dondurma
1/2 su bardağı çilek
YAPILIŞI:
Bisküvileri rondodan geçirin ve un haline getirin.
Daha sonra içine tereyağı ekleyerek elinizle yoğurun.
Hamur haline gelen bisküvileri kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin.
Vanilyalı dondurmayı ve çilekli dondurmayı farklı kalıpların içine koyun.
Vanilyalı dondurmanın içine fıstıkları, çilekli dondurmanın içine de püre haline getirdiğiniz çilekleri koyarak karıştırın.
Bisküvili katmanın üzerine vanilyalı dondurmayı en üste çilekli dondurmayı ekleyerek buzdolabından bir gece bekletin. Ertesi sabah servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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