THY - Trabzon
0553 313 94 23

Dondurmalı kek nasıl yapılır?

Tatlı krizlerine birebir gelecek hem serinletici hem de lezzetli bir tatlı tarifi denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:17
Dondurmalı kek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

25-30 kakaolu petibör bisküvi

100 g eritilip ılıtılmış tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1-2 yemek kaşığı soğuk su

ÜZERİ İÇİN:

8 top vanilyalı dondurma

1/2 su bardağı dövülmüş fındık içi

8 top çilekli dondurma

1/2 su bardağı çilek

YAPILIŞI:

Bisküvileri rondodan geçirin ve un haline getirin.

Daha sonra içine tereyağı ekleyerek elinizle yoğurun.

Hamur haline gelen bisküvileri kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin.

Vanilyalı dondurmayı ve çilekli dondurmayı farklı kalıpların içine koyun.

Vanilyalı dondurmanın içine fıstıkları, çilekli dondurmanın içine de püre haline getirdiğiniz çilekleri koyarak karıştırın.

Bisküvili katmanın üzerine vanilyalı dondurmayı en üste çilekli dondurmayı ekleyerek buzdolabından bir gece bekletin. Ertesi sabah servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:17
  1. Van
  2. mutfak
  3. kek tarifi
  4. pratik bilgiler
  5. sağlıklı yaşam
  6. kadın aile
  7. mutfak işleri
  8. kek nasıl yapılır
  9. dondurma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
    2. Listede dikkat çeken çocuk istismarı..
    3. İstanbul'da çaldı Afyonkarahisar'da..
    4. Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil..
    5. Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
    6. Bilimde çığır açacak 3. kol deneyi!
    7. Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat..
    8. Diyarbakırlı öğrenciden Ronaldo'ya..
    9. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban..
    10. Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden..
    11. Atilla Taş’tan olay CHP itirafı
    12. Hastaneye 'Şenol Güneş' cezası kesildi
    13. Trabzonspor'a gelebilmek için 'serbest..
    14. Ümit Milli Futbol Takımı'nda İnceefe..
    15. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz..
    16. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    17. Rize'deki şiddetli yağış köy yollarını..
    18. Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?
    19. Uyarılara aldırmayınca, duruşmaya..
    20. ABD'li askerler, teröristlerle sahaya..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...