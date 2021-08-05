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Kadın - Aile Dondurmalı kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi
Kadın - Aile

Dondurmalı kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi

Kolay kazandibi tarifi | Ya sıcaklarıyla mücadele etmenin en iyi yolu serinletici yiyecekler ve içecekler tüketmekten geçiyor. Pek çok kişi bu sebeple dondurmalı kazandibi tarifini araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Denenmiş kazandibi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:38:00 -
Dondurmalı kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi

Yaz aylarında serinletici lezzetler daha çok ilgi görüyor. Leziz bir kazandibi hazırlayıp dondurma ile servis etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, dondurmalı kazandibi tarifi…

Tam ölçülü kazandibi tarifi

Malzemeler:

  • 6 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Dondurmalı kazandibi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir tencereye alın ve iyice çırpın.

Ardından ocağı açın ve kazandibi pişene kadar karıştırma işlemini sürdürün.

Cam ya da alüminyum bir tepsinin üzerine bolca tereyağı ile yağlayın. Yağın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker serpin.

Pişen tatlıyı tepsiye boşaltın.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve alt kısmı karamelleşene kadar pişirin.

Ardından ocağı kapatın ve tatlıyı soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlıyı buzdolabına kaldırın.

3-4 saat sonra kazandibini arzu ettiğiniz gibi dilimleyip üzerine dondurma yerleştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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