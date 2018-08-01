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Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?

Yaz aylarının en çok tüketilen tatlısı dondurmadır. Ancak uzmanlar özellikle diyet yapanlar için dondurma tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söylüyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:19
Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?

Günümüzde aktif kömürlü olanından cevizlisine kadar pek çok çeşidi olan dondurma, çocuklardan her yaşta yetişkine kadar çok fazla tüketiliyor. Süt kullanılarak yapılan ve en masum tatlı olarak görülen dondurma içerisinde bulunan şeker ve külahı ile adeta bir kalori bombasına dönüşüyor.

Uzmanlar, tüketicinin özellikle külahı konusunda yanıldığında ifade ediyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre dondurma külahı neredeyse bir dilim ekmekle eşdeğer kalori değerine sahip. Bununla birlikte üzerine eklenen çikolata sosu da dondurmanın kilo aldırmasına neden oluyor.

100 gram sütlü dondurma yaklaşık olarak 190 kalori içeriyor. Orta boylarda olan bir bir külah dondurma ise 20 kalori içeriyor. Diyetisyenler, özellikle diyet yapan kişilerin en az kalori değerine sahip olan sade ve sütlü dondurmayı tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:19
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