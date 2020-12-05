Döndü dolaştı konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirdi! Meral Akşener koronavirüs aşısı sorusuna bakın ne cevap verdi
“Çin aşısı yaptıracak mısınız?” sorusunu duyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, döndü dolaştı yine konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi.
CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmakla kalmayıp bir de sözde Anayasa hazırlayan İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında konuk oldu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı geliştirilen aşı ile ilgili sorulan soruyu doğrudan cevaplamayan Akşener, konuyu döndürdü dolaştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi.
"Önce sayın Erdoğan yaptırsın"
Meral Akşener, “Çin aşısı yaptıracak mısınız?” sorusuna, “Önce sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin gözü önünde, o zaman bakarız duruma” cevabını verdi.