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Dünya Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:17:00 -
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün Novotoşkivske bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü kaydedildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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