Donbas'ta Ruslara SİHA ile gözdağı

Münibe Yılmaz

Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya’nın milisler vasıtasıyla işgal ettiği Donbas cephe hattında keşif uçuşlarına başladı.



Rus askeri kaynaklara yakınlığıyla bilinen avia.pro sitesinin haberine göre, Türk SİHA’ları 9 Nisan’da ilk kez Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta uçuş gerçekleştirip, ayrılıkçı milislerin faaliyetleri hakkında görüntüler aldı. Rus sitesine göre, Suriye, Libya, ve Karabağ’da Rusya’nın tüm askeri silah prestijini yerle bir eden Türk SİHA’ları, Ukrayna’nın Herson, Zaporijya, Dnipro ve Harkov semalarında uçtuktan sonra askeri üsse geri döndü.

‘Nisan ayının ikinci yarısında Donbas'a saldırı yapılacak’

İlk uçuşun gözlem amacıyla gerçekleştirildiği ve bölgede Rus destekli güçlere ait silah sistemlerinin ve yerleşimlerinin tespit edildiği öne sürüldü.

Rus sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’ta Türk saldırı ve keşif insansız hava araçları “Bayraktar TB2”yi kullanarak, saldırı operasyonunu şekillendireceği ve Nisan ayının ikinci yarısında harekete geçeceğini iddia etti.

Ayrılıkçı milislerin ağır kayıp verecepiz endişesi

Avia.pro verdiği haberde şu ifadelere yer verdi: “İHA Bayraktar-TB2, Ukrayna’nın doğu bölgelerini gezdi. Türk uzmanların kurduğu sistemle Ukrayna cephe hattı için gerekli görüntülere sahip oldu. Bu drone’un Voronej bölgesindeki büyük Rus askeri kampının fotoğraflarını da merkeze bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Donbas’ta Türk saldırı ve keşif uçağı “Bayraktar TB2”yi çoktan kullanmaya başladığını göz önünde bulunduran uzmanlar, yakın gelecekte Ukrayna ordusunun drone’ları kullanarak askeri kuvvetlere saldırabileceğine dikkat çekiyor. Bağımsızlıklarını ilan eden (2014’te sözde bağımsızlık ilan ettiler) Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, kuvvetlerin yoğunlaşması hesaba katıldığında oldukça ciddi kayıplara yol açabilir. Çünkü Türk SİHA’larının nasıl bir yıkıma sahip olduğunu herkes iyi biliyor.”