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Aktüel

Donbas bölgesinde 2 Ukrayna askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:50:01 -
Donbas bölgesinde 2 Ukrayna askeri öldü

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askeri Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu, 1 asker ise patlayıcı aygıtı hareket ettirmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların Minsk Anlaşması ile alınan ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ukrayna askerinin Slavne civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ve 1 askerin de Zaytseve civarında patlayıcı cihazı hareket ettirmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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