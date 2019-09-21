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Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağ Destekli Veri Entegre ”Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA gemisinden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:06
Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göreTCG KINALIADA'dan ilk fiili silah atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:06
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. HAVELSAN

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