Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atışlar başarıyla gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağ Destekli Veri Entegre ”Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA gemisinden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TCG KINALIADA'dan ilk fiili silah atışları başarıyla gerçekleştirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."

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