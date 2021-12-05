Donanmamızın gücüne güç katacak! Envantere girdi
ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "ATMACA Gemisavar Füzesi" envantere alındı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya'da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Demir, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğinin müjdesini verdi.