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Teknoloji Donanmamızın gücüne güç katacak! Envantere girdi
Teknoloji

Donanmamızın gücüne güç katacak! Envantere girdi

MİLGEM Projesi kapsamında elde edilen tecrübelerle geliştirilen "TCG UFUK" İstihbarat Gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:13:00 -
Donanmamızın gücüne güç katacak! Envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan "Test ve Eğitim Gemisi" projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde üretilen TCG UFUK, hizmete alındı. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; TCG UFUK İstihbarat Gemisi, kısa süre önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen TCG UFUK (A-591); Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın katıldığı tören ile Şubat 2019’da denize indirilmişti.

MİLGEM ADA Sınıfı Korvet’lerden elde edilen tecrübelerle geliştirilen UFUK Korveti, aynı zamanda Sinyal İstihbaratına (SIGINT) yönelik faydalı yüklerle donatıldı.

TCG UFUK, özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki gelişmelerden kaynaklanan acil ihtiyaçlara yönelik geliştirildi.

TCG UFUK (A-591), tehdit olarak algılanmaması için tıpkı muadillerindeki gibi herhangi bir büyük çaplı silah sistemine sahip değildir. Ancak gemi, öz savunma amacı ile düşük kalibreli makinalı tüfekler ile donatılmıştır.

UFUK Korveti’nin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boy: 94.5 metre (MİLGEM Ada Sınıfı Korvet: 99.5m)

Genişlik: 14.4 metre

Su Çekimi: 3.6 metre

Azami Sürat: 18+ knot

Hava Aracı: 10 tonluk Genel Maksat Helikopteri

Kesintisiz Seyir: 45 gün

Hizmete alınan TCG UFUK İstihbarat Gemisi’nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından müşterek olarak kullanılacağı tahmin edilmektedir. Geminin denize indiriliş törenine MİT Başkanı Hakan Fidan’ın katılması ile MİT Başkanlığı’nın web sitesinde TCG UFUK’un fotoğrafının bulunması, bu tahminleri desteklemektedir.

SavunmaSanayiST

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