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Donald Trump'tan yardımcısı Mike Pence'e tam güven

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Pence'in sadakatinden şüphe ettiği iddialarını yalanlayarak, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok." açıklamasını yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:23
Donald Trump'tan yardımcısı Mike Pence'e tam güven

Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde  görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times gazetesinin "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe  duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle  şüphem yok. Bana yüzde yüz sadıkMike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe  yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu  olamam." dedi.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times  gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını"  belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin  ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın  düşmanları." ifadelerini kullandı.

Pence ise APEC zirvesine katılmak üzere gittiği Papua Yeni Gine'de  gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin haberini Trump'la  konuştuklarını ve ona "çok güldüklerini" söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, cuma günü, isimsiz kaynaklara  dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Pence'e 2020 başkanlık seçimlerinde yine başkan  yardımcılığı için yanında olup olmayacağını sorduğu, Pence'in ise olumlu yanıt  vermesi üzerine Trump'ın "bu beklemediğim bir şeydi ama yine de şimdi çok iyi  hissediyorum." dediği iddia edilmiş ve "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe  duyuyor." iddiası ortaya atılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:23
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