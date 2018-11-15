Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat!

NBC'nin aktardığına göre Başkan Trump; FBI, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini sağlayacak yasal yolları bulmaları için talimat verdi.

Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen'in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.