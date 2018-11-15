Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat!
Amerika medyasının iddiasına göre; Donald Trump yönetimi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için bakanlıklara talimat verdi.15 Kasım 2018 Perşembe 20:29
NBC'nin aktardığına göre Başkan Trump; FBI, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini sağlayacak yasal yolları bulmaları için talimat verdi.
Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen'in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.
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