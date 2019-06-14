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Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’i hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği için kovmasını tavsiye etti.

14 Haziran 2019 Cuma 09:49
Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’i hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği için kovmasını tavsiye etti. Beyaz Saray sözcüsü ise ajansın raporunun derinden kusurlu olduğunu iddia etti.


ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’in hükümet çalışanlarının politik kampanya faaliyetinde bulunmalarını engelleyen Hatch Yasası olarak bilinen ABD yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardıktan sonra federal ofisten çıkarma tavsiyesinde bulundu. Başkana hitaben hazırlanan özel raporda OSC, uzun süredir öne çıkan Conway’in “kanuna saygısızlık” gösterdiğini açıkladı.


Raporda, “Bayan Conway’in ihlallerinin cezasız kalması halinde, tüm federal çalışanlar Hatch Yasası’nın kısıtlamalarına uymaları gerekmediğine dair bir mesaj alırlar. Bu nedenle eylemleri demokratik sistemimizin hukukun üstünlüğü temelini aşındırıyor” denildi.


OSC, Conway’i, 2017’de Alabama’da yapılan özel seçimlerde Hatch Yasasını gözardı etmekle suçluyor.


Beyaz Saray sözcüsü Steven Groves ise, “Özel Müşavirlik Bürosu’nun Kellyanne Conway’e karşı eşi benzeri görülmemiş eylemleri, derinden kusurlu ve serbest konuşma ve anayasal haklarını ihlal ediyor” diyerek hazırlanan rapora sert şekilde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:49
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