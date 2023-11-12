Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Bu hiç iyi değil

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 37. gününde şiddetlenerek sürerken, İsrail-Filistin savaşını değerlendiren ABD eski Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması geldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar ve 3 bin 27’sini kadınlar oluşturuyor.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

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ABD eski Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin savaşına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dünya savaşının çıkabileceğini belirten Trump, ''Bölgede 4 milyon, 5 milyon askeri olan büyük ülkeler var. Başkan Erdoğan geçen gün İsrail’e karşı çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil. Bazıları gelmeye başlarsa sonunda dünya savaşı çıkar. '' ifadelerini kullandı.