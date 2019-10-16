0553 313 94 23

Donald Trump'tan ABC muhabirine Türkiye ayarı

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News muhabirinin sorusuna verdiği cevap ile adeta rezil etti. Trump, muhabirin Suriye ile ilgili sorusuna "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." diye cevap verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:18

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a soru soranlar arasında geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kötülemek isterken skandal bir habere imza atan ABC News'in muhabiri de vardı.

Trump'a sorun soran ABC News muhabirini rezil etti. Muhabirin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorusun cevap veren Trump "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." dedi.

ABC'den skandal haber

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:18
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • VatanVatan27 dk önce
    Bu adam çok zeki ve hazır cevap
  • termintermin33 dk önce
    TRAMP ABD TARİHİNDEKİ HİÇBİR BAŞKAN SENİN GİBİ OLAMADI... OBAMA GELDİ HEP OBAMAYDI, BUSH AYNI BUŞT. TU.. AMA SEN BUKALEMUN GİBİSİN HER HERDE AYRI BİR RENKSİN HELAL OLSUN:)))) .... İYİ KÖTÜ ÇİRKİN GİBİ,,,

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanya'da terör yandaşlarından alçak saldırı
  1. Almanya'da terör yandaşlarından alçak..
  2. Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
  3. Donald Trump'tan ABC muhabirine..
  4. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin..
  6. ABD'den skandal PKK/YPG kararı
  7. Esed rejimi Kobani'ye girdi
  8. 6 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye küstah..
  9. İzmir köfte tarifi | İzmir köfte nasıl..
  10. Yeniakit.com.tr’ye konuşan anne ve..
  11. Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı..
  12. Bursa pideli köfte nasıl yapılır?..
  13. Destici HDP'lilere böyle ayar verdi:..
  14. Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri..
  16. Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine..
  17. İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi..
  18. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
  19. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
  20. ABD'den skandal Türkiye kararı
  21. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
  22. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
  23. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
  24. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
  25. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
  26. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
  27. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
  28. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
  29. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
  30. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!