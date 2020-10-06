Donald Trump’ın zor anları! Nefes almakta zorlandı

ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley'in daha önce yaptığı basın toplantısında "Tehlike geçmiş değil" demesine rağmen Beyaz Saray'a geri döndü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken "Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Helikopter Beyaz Saray'ın bahçesine indi

Ardından araç ile kendisini bekleyen Deniz Kuvvetleri helikopterine giden Trump, kısa bir uçuştan sonra Beyaz Saray'a vardı. 20 dakikalık yolculuğun ardından Başkan Trump'ı taşıyan helikopter Beyaz Saray'ın bahçesine iniş yaptı.

Nefes alırken güçlük çekti

Beyaz Saray'a vardıktan sonra içeri girmeden maskesini çıkartan Trump Deniz Kuvvetlerini selamladı, ardından Beyaz Saray'a girdi. Trump'ın selamlama sırasında derin nefes alırken güçlük çektiği görüntülere yansıdı.