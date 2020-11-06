Donald Trump'ın oğlunun yanında duyurdu! ‘Ateş açmaya hazırız’
Donald Trump'ın seçim kampanyasının önde gelen isimlerinden, Georgia'nın Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Vernon Jones'un Donald Trump Jr.'ın yanında yaptığı açıklama yankı uyandırdı.
ABD’de seçim sonuçları netleşmezken sokaklar da yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Özellikle Trump seçmenlerinin silahlanıp gösterilerde bulunacağı iddiaları dolaşırken Cumhuriyet Partili bir ismin sözleri gündeme oturdu.
Donald Trump'ın seçim kampanyasının önde gelen isimlerinden, Georgia'nın Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Vernon Jones'un Donald Trump Jr.'ın yanında yaptığı açıklama, büyük ses getirdi. Eski Demokrat Parti temsilcisi olan Jones, “Artık onların gözlerindeki akı görmeye başlıyoruz ve ateş açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Jones'in açıklaması kısa sürede Amerika'da büyük tepki topladı.