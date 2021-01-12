Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın Joe Biden kararı ABD'yi salladı

ABD Başkanı Donald Trump ile kızı ve aynı zamanda danışmanı Ivanka Trump arasında bir görüş ayrılığının olduğu belirtildi.

"O törene katılırsan destekçilerimizi kaybedeceğiz"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Ivanka Trump, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılarak siyasi kariyerini kurtarmak istiyor. Bu konuda babasıyla derin bir fikir ayrılığına düşen Ivanka'nın, babasının sesi de olmak istediği kaydedildi.

Ancak Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın kızına öğüt verdiğini ve "O törene katılırsan destekçilerimizi kaybedeceğiz, bu verebileceğin en kötü karar" dediğini ifade etti.

Göstericilere "vatansever" demiş sonra paylaşımını silmişti

Haberde, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan iddiaların, başka bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yalanlandığı ifade edildi.Ivanka Trump daha önce kongre binasını basan göstericileri "vatansever" olarak tanımlamış, gelen tepkiler üzerine attığı tweet'i silmişti.