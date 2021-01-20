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Dünya Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Biden'dan ilk mesaj
Dünya

Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Biden'dan ilk mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından başkanlığına saatler kalan Joe Biden Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:09:00 -
Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Biden'dan ilk mesaj

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından "Amerika'da yeni bir gün" ifadesiyle ilk paylaşımını yaptı.

Biden'dan ilk paylaşım

ABD'nin 46. başkanı Joe Biden, göreve başlayacağı ilk gününde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Biden, Twitter hesabından, "Amerika'da yeni bir gün" diye yazdı.


Demokrat başkanın paylaşımı, Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra geldi.

Bu arada Biden ve eşi Jill Biden, göreve başlama töreninden önce Washington'daki bir kilisede düzenlenen ayine katıldı.

 

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