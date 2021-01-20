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Dünya Donald Trump'ın ardından ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı
Dünya

Donald Trump'ın ardından ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı

3 Kasım'da yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Joe Biden yemin ederken bir elini havaya kaldırdı diğer elini ise İncil'e bastı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 20:01:00 -
Donald Trump'ın ardından ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Beyaz Saray'ın sahibi değişti.

Donald Trump gider ayak bir kuralı daha bozdu ve yemin törenine katılmadı.

Kasım ayındaki seçimden galip çıkan Demokrat aday Joe Biden, TSİ 19.50'de yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise görev teslimi için tören alanına gitti.

Törene Trump ailesinden birilerinin katılacağı iddia ediliyordu ancak şimdiye kadar kimsenin törene gelmediği bildirildi.

Biden kiliseye gitti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Trump, Biden'a mektup bıraktı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

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