0553 313 94 23

Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt

Washington Post yazarı ve CNN International yorumcusu Josh Rogin, Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Rogin, ABD'nin Türkiye ile olan ilişkisini düzeltmesi gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:21
Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt

Washington Post yazarı ve CNN International yorumcusu Josh Rogin ABD'li yetkililer yaptığı görüşmelerin perde arkasını yazdı. Rogin, 'Eğer ABD, Suriye’de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli” dedi.

Washington Post yazarı ve CNN International yorumcusu Josh Rogin ABD'li yetkililer yaptığı görüşmelerin perde arkasını yazdı. Rogin, "Eğer ABD, Suriye'de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli” dedi.

Washington Post yazarı ve CNN'in yorumcusu Josh Rogin ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge meselesi ile ilgili perde arkasında neler konuşulduğu ile ilgili bir yazı kaleme aydı.

"Türkiye ile ABD arasındaki gerilim..."

ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerin detaylarını aktaran Rogin, "Türkiye ile ABD arasındaki gerilim Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girme tehditleriyle kırılma noktasına geldi. Böyle bir senaryo ABD'nin kararlı politikasının tamamen çökmesi riskini gündeme getiriyordu. Böyle bir durumda Kürtler Suriye lideri Esed ile iş birliği yaparak ABD'nin siyasi çözüm arayışını ortadan kaldırabilirdi" ifadesini kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ile konuşan Rogin, “Yetkili bana planın ABD askerlerinin güvenli bölgedeki güvenliği sağlamak için Türk güçleriyle ortak devriye yapmalarını kapsıyor. Suriye krizinin bir bölümünde ABD-Türkiye arasında gerilen ilişkiyi kuvvetlendirerek bu anlaşma sayesinde ABD'nin Suriye'deki krizle ilgili hedeflerinde ilerleme sağlanacaktır” dedi.

Rogin, "Eğer ABD, Suriye'de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli. Suriye'deki Kürtlere, Türkiye'nin saldırmayacağının garantisi verilmeli ve Türklere de Kürtlerin sınırlarından uzaklaşmalarının sözü verilmeli. Fakat henüz orada değiliz. Yapılan açıklama doğru yönde atılan önemli bir adım" ifadesini kullandı. Yaklaşık 900 ABD askerinin bölgedeki varlığının devam edeceği sinyali verdi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:21
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Siirt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
    1. 2019 Siirt kurban bayramı namazı saat..
    2. Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı
    3. Başkan Özcan, belediye personeli ile..
    4. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    5. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    6. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    7. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    8. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    9. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    10. Erciş Belediyesinden engelli..
    11. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    12. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    13. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    14. Osmangazi kurban bayramına hazır
    15. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    16. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    17. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    18. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    19. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    20. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”