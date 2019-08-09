Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt

Washington Post yazarı ve CNN International yorumcusu Josh Rogin ABD'li yetkililer yaptığı görüşmelerin perde arkasını yazdı. Rogin, 'Eğer ABD, Suriye’de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli” dedi.

Washington Post yazarı ve CNN International yorumcusu Josh Rogin ABD'li yetkililer yaptığı görüşmelerin perde arkasını yazdı. Rogin, "Eğer ABD, Suriye'de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli” dedi.

Washington Post yazarı ve CNN'in yorumcusu Josh Rogin ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge meselesi ile ilgili perde arkasında neler konuşulduğu ile ilgili bir yazı kaleme aydı.

"Türkiye ile ABD arasındaki gerilim..."

ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerin detaylarını aktaran Rogin, "Türkiye ile ABD arasındaki gerilim Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girme tehditleriyle kırılma noktasına geldi. Böyle bir senaryo ABD'nin kararlı politikasının tamamen çökmesi riskini gündeme getiriyordu. Böyle bir durumda Kürtler Suriye lideri Esed ile iş birliği yaparak ABD'nin siyasi çözüm arayışını ortadan kaldırabilirdi" ifadesini kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ile konuşan Rogin, “Yetkili bana planın ABD askerlerinin güvenli bölgedeki güvenliği sağlamak için Türk güçleriyle ortak devriye yapmalarını kapsıyor. Suriye krizinin bir bölümünde ABD-Türkiye arasında gerilen ilişkiyi kuvvetlendirerek bu anlaşma sayesinde ABD'nin Suriye'deki krizle ilgili hedeflerinde ilerleme sağlanacaktır” dedi.

Rogin, "Eğer ABD, Suriye'de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli. Suriye'deki Kürtlere, Türkiye'nin saldırmayacağının garantisi verilmeli ve Türklere de Kürtlerin sınırlarından uzaklaşmalarının sözü verilmeli. Fakat henüz orada değiliz. Yapılan açıklama doğru yönde atılan önemli bir adım" ifadesini kullandı. Yaklaşık 900 ABD askerinin bölgedeki varlığının devam edeceği sinyali verdi.