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Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye hamlesi ters tepti

Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD Başkanı Donald Trump umduğunu bulamadı. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:25
Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye hamlesi ters tepti

ABD Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ederken kendi ülkesinde yaşanan ekonomik buhranı görmezden geldi. Bu görmezden gelişin faturası pahalıya mal olacak gibi görünürken ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni açıklama yaptı.

"EKONOMİMİZ HER ZAMANKİNDEN İYİ"

ABD için kötüye giden ekonomik senaryoda Başkan Donald Trump ülkesini rahatlatmanın peşinde. Özellikle son 3 gündür piyasalarda yaşanan dalgalanma ve dolardaki sallantı, ABD'yi tedirgin etti.

Donald Trump bu tedirginliği ülkeden atmak istiyor olacak ki bugün uyanır uyanmaz Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi, şirketlerin kazançları her zamankinden daha yüksek, enflasyon düşük ve beklenti hiç olmadığı kadar yüksek. Yıllardır ilk defa işçilerimizi koruyoruz!" diyerek ABD halkına güven vermeye çalıştı.

TOPA TUTTULAR

ABD Başkanının kısa sürede attığı bu tweet özellikle Trump'ın muhaliflerinden oldukça fazla tepki aldı. Trump'ı yalancılıkla suçlayan ABD'liler ülkenin felakete doğru sürüklendiğini savundu.

ABD Başkanı yalnızca 1 hafta önce Türkiye'yi hedef alan tweetler ile yaptırım tehditleri savurmuş, Türkiye'ye adeta ekonomik savaş ilan etmişti. Trump'ın bu tweetine karşılık bazı Türkler ise "etme bulma dünyası" yorumlarını yaptı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 17:25
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Türkiye

YORUM YAZ

  • ceromoceromo48 dk önce
    türkyeye yapilan dolar darbesinin arkasinda trump.un damadi var nedenmi damat katara pahali silah satmak istedi katar buna karsi geldi intikam almak icin BAE ve SAUDI arabistani kulandi katara darbe yaptilar istila etmek istediler TÜRKIYE katara yardim elini uzati ve katari bu siyonstlerden kurtardi simdi trump.un damadi TÜRKIYEYDENintikam almak icin dolar darbesi yaptilar muharem inceye amerikadan telefon eden trump.un damadi olmasin yoksa muharem dolarin 8ile 10 liraya cikacagini nereden biliyordu
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