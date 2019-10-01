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Donald Trump'a anket şoku! Amerikalıların yarısı azledilmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açmasını istemesiyle başlayan "azletme" tartışmalarına halktan geniş çaplı destek geldiği belirtiliyor.

01 Ekim 2019 Salı 15:55
Donald Trump'a anket şoku! Amerikalıların yarısı azledilmesini istiyor

CNN televizyonuyla Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı son anketlere göre Trump’ın görevden alınmasına yönelik çabalar Demokrat siyasetçilerin yanı sıra Amerikalılar arasında da kabul görüyor.

Üniversitenin cuma-pazar günleri arasında yaptığı ve sonuçlarını pazartesi günü paylaştığı anket sonuçları, kayıtlı seçmenler arasında Trump’ın azledilmesine destek verenlerin oranının yüzde 37’den yüzde 47’ye yükseldiğini gösteriyor, diğer 47’siyse Trump’ın görevden alınmaması gerektiğini düşünüyor.

Bin 115 kişinin katıldığı anket ayrıca, Trump’ın azledilmesini isteyen Demokratların oranının yüzde 73’ten yüzde 90’a çıktığını ortaya koyuyor.

Aynı gün CNN’in paylaştığı başka bir anket de Amerikalı yetişkinlerin yüzde 47’sinin azilden yana olduğunu işaret ediyor. Kanalın en son mayıs ayında yaptığı ankette bu yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 41’di.

Anketler, Trump’ın temmuz ayında Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy’e 2020 ABD başkanlık seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açması için baskı yaptığının ortaya çıkmasından sonra geldi.

Siyasi krize yol açan telefon görüşmesini Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya verilmesi planlanan askeri yardımı askıya alması takip ederken, ABD Temsilciler Meclisi de 24 Eylül’de aldığı kararla Trump hakkında azil soruşturması açılacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray üzerindeki baskı, pazartesi günü Trump’ın kişisel avukatı Rudolph W. Giuliani’nin Temsilciler Meclisi’nde üç komite tarafından ifadeye çağrılarak, Ukrayna ve Biden ailesine dair ilgili tüm kayıtları teslim etmesinin istenmesiyle birlikte artmıştı.

Temsilciler Meclisi’nde üçü de Demokratların yönetimindeki Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri cuma günü, Ukrayna hükümetiyle kurulan ilişkiye dair belgeleri teslim etmeye zorlamak için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ayrı ayrı ifadeye çağırmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:55
  1. Hunter Biden
  2. Joe Biden
  3. Ukrayna
  4. Donald Trump
  5. ABD

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