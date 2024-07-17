  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin sanayi devi iflas etti! Başkan Erdoğan'a mektup yazmışlardı: Ceketimi alıp çıkarım

Mahkemede herkes adeta buz kesti! Gece kulübü faciasında skandal savunma

Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Türkiye'ye bunu yaptı! 'Ne işe yarar' deniliyordu! Alman devi böyle ilan etti: Resmen onaylandı...

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

Sözde ekonomistler '50 lira olacak' deyip atıp tutuyordu! Ünlü banka dolar kuru tahminini duyurdu

Resmen onaylandı! Türkiye'ye saldırmak için F-35 ve S-100 İHA alıyorlar

Birçok kişinin haberi yok! Yeni dönemde İBAN üzerinden bunu yapanlara ceza yağacak...

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Dünya Donald Trump, Tayvan’a savunma için para ödeme çağrısı yaptı! TSMC hisseleri sarsıldı
Dünya

Donald Trump, Tayvan’a savunma için para ödeme çağrısı yaptı! TSMC hisseleri sarsıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:45:00 -
Donald Trump, Tayvan’a savunma için para ödeme çağrısı yaptı! TSMC hisseleri sarsıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump, Tayvan’ın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ABD’ye ödeme yapması gerektiğini söyledi. Açıklama sonrası TSMC hisseleri, Trump'ın açıklamalarının ardından düşüşe geçti.

Eski ABD başkanı Donald Trump, Tayvan’ın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ABD’ye ödeme yapması gerektiğini ifade etti. Trump’ın Çarşamba günkü açıklaması, ada ülkesini kaygılandırırken yaklaşan başkanlık seçimlerinin Washington’un Asya’daki müttefikleri açısından risklerini ön plana getirdi.

Tedarik açısından dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin hisseleri, aynı zamanda ABD Başkan Adayı Trump’ın Bloomberg’de yayınlanan röportajının ardından yüzde 2,4 düştü. İlgili röportajda Trump, Amerikan ordusunun sağladığı örtülü güvenlik garantisine atıfta bulundu.

Tayvan, silahlarının neredeyse tamamını ABD’den yabancı askeri satışlar yoluyla satın alıyor. Bu durum ülkeyi Amerikan savunma şirketleri için en büyük pazarlardan biri haline getiriyor. Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak Taipei ve Washington’un ilişkilerini gelecekte olumlu yönde daha da geliştirmeyi hedefleyeceğini söyledi.

ABD uzun süredir Tayvan’ın güvenliğinin fiili garantörü olarak hareket ediyor. Bilindiği gibi Çin, Tayvan’ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Taipei’nin kendi egemenliği altına girmeyi reddetmesi halinde saldırı tehdidinde bulunuyor.

Başkan Joe Biden, ABD’nin Tayvan’ı savunma konusundaki kararlılığını defalarca doğruladı. Bununla beraber Biden, ülkesinin bu savunma sorumluluğunu yerine getirmek için bölgeye güç konuşlandıracağını bile söyledi. Ancak Trump daha önce ABD’nin Tayvan’la olan ilişkilerini sorgulamış ve Bloomberg röportajında ​​da vurguladığı gibi ABD’nin Tayvan’ı Çin saldırısına karşı savunmasının “çok zor” olacağını aktarmıştı. Başkan Adayı Trump, Pekin’in Tayvan’ı bombalama konusunda isteksiz olduğunu çünkü böyle bir durumda çip imalat endüstrisinin yok edileceğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tayvan, ABD’li çip üreticilerinin daha kârlı çip tasarımına odaklanmak için daha fazla dış kaynak kullanmasının ardından son 30 yılda küresel çapta en büyük çip üreticisi haline geldi. Washington ve müşterilerin ABD’deki üretimi yerelleştirme yönündeki teşviklerinin ardından TSMC, Arizona’da üç fabrikasyon tesisi kurmak için 65 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden: Trump bu konuda açıkça yalan söylüyor
ABD Başkanı Joe Biden: Trump bu konuda açıkça yalan söylüyor

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden: Trump bu konuda açıkça yalan söylüyor

Arkadaşları Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'u anlattı! Altından bir dram çıktı
Arkadaşları Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'u anlattı! Altından bir dram çıktı

Dünya

Arkadaşları Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'u anlattı! Altından bir dram çıktı

Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili Nedim Şener'den dikkat çeken çıkış! İşte tetikçinin arkasındaki güç
Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili Nedim Şener'den dikkat çeken çıkış! İşte tetikçinin arkasındaki güç

Medya

Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili Nedim Şener'den dikkat çeken çıkış! İşte tetikçinin arkasındaki güç

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış
Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

Dünya

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış
Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

Dünya

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

{relation id:1870089 slug:'abd-baskani-joe-biden-trump-bu-konuda-acikca-yalan-soyluyor'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23