Donald Trump, Tayvan’a savunma için para ödeme çağrısı yaptı! TSMC hisseleri sarsıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump, Tayvan’ın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ABD’ye ödeme yapması gerektiğini ifade etti. Trump’ın Çarşamba günkü açıklaması, ada ülkesini kaygılandırırken yaklaşan başkanlık seçimlerinin Washington’un Asya’daki müttefikleri açısından risklerini ön plana getirdi.

Tedarik açısından dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin hisseleri, aynı zamanda ABD Başkan Adayı Trump’ın Bloomberg’de yayınlanan röportajının ardından yüzde 2,4 düştü. İlgili röportajda Trump, Amerikan ordusunun sağladığı örtülü güvenlik garantisine atıfta bulundu.

Tayvan, silahlarının neredeyse tamamını ABD’den yabancı askeri satışlar yoluyla satın alıyor. Bu durum ülkeyi Amerikan savunma şirketleri için en büyük pazarlardan biri haline getiriyor. Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak Taipei ve Washington’un ilişkilerini gelecekte olumlu yönde daha da geliştirmeyi hedefleyeceğini söyledi.

ABD uzun süredir Tayvan’ın güvenliğinin fiili garantörü olarak hareket ediyor. Bilindiği gibi Çin, Tayvan’ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Taipei’nin kendi egemenliği altına girmeyi reddetmesi halinde saldırı tehdidinde bulunuyor.

Başkan Joe Biden, ABD’nin Tayvan’ı savunma konusundaki kararlılığını defalarca doğruladı. Bununla beraber Biden, ülkesinin bu savunma sorumluluğunu yerine getirmek için bölgeye güç konuşlandıracağını bile söyledi. Ancak Trump daha önce ABD’nin Tayvan’la olan ilişkilerini sorgulamış ve Bloomberg röportajında ​​da vurguladığı gibi ABD’nin Tayvan’ı Çin saldırısına karşı savunmasının “çok zor” olacağını aktarmıştı. Başkan Adayı Trump, Pekin’in Tayvan’ı bombalama konusunda isteksiz olduğunu çünkü böyle bir durumda çip imalat endüstrisinin yok edileceğini belirtti.

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Tayvan, ABD’li çip üreticilerinin daha kârlı çip tasarımına odaklanmak için daha fazla dış kaynak kullanmasının ardından son 30 yılda küresel çapta en büyük çip üreticisi haline geldi. Washington ve müşterilerin ABD’deki üretimi yerelleştirme yönündeki teşviklerinin ardından TSMC, Arizona’da üç fabrikasyon tesisi kurmak için 65 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

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