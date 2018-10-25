THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Donald Trump söz verdi! Onları yakalayacağım

ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanları Obama ve Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:21
Donald Trump söz verdi! Onları yakalayacağım

Siyasi rakiplerini defalarca çok sert bir dille eleştiren ve ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü ele geçirmeleri halinde ülkeyi mahvedeceklerini savunan Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü verdi.

Geçmişte çoğu kez hoşuna gitmeyen haberleri "yalan haber" ve birçok gazeteciyi "halkın düşmanları" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump ayrıca basına da "sürekli olumsuz ve sıklıkla saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Trump, sosyal hayatta da daha fazla nezaket çağrısında bulunarak, "Siyasi sahnedekiler, siyasi muhaliflerine ahlaki açıdan kusurluymuş gibi muamele etmeye son vermeli. Kimse pervasızca siyasi muhalifleri, geçmişin kötü adamlarıyla kıyaslamamalı. Bu sıklıkla yapılıyor." diye konuştu. 

ABD'DE BOMBA PANİĞİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:21
  1. abd
  2. trump
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS açıklaması
    1. Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS açıklaması
    2. Donald Trump söz verdi! Onları..
    3. Enflasyonla topyekûn mücadeleye 3..
    4. Bu kez ismi dikkat çekti! Rus savaş..
    5. Rıdvan Dilmen öve öve bitiremedi:..
    6. Kral Selman ile Kaşıkçı'nın..
    7. Milli ve yerli uygulamada Turkcell..
    8. Amerika Deyrizor'da yine cami vurdu: 7..
    9. Akhisarspor zorlu deplasmanda!..
    10. Sincik-Malatya karayolunda heyelan..
    11. Henri Barkey bile Erdoğan hakkında..
    12. Kartepe’ye senenin ilk karı düştü
    13. Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi
    14. Kılıçdaroğlu kaybetmede kararlı!....
    15. Gazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu:..
    16. İstanbul'da terör operasyonu: Hepsi..
    17. The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi!..
    18. Beşiktaş evinde 3 puan arıyor!..
    19. Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı
    20. Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!