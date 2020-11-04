Donald Trump mı kazandı, Joe Biden mi? 46. başkan kim oldu?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanıyor. Bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri halkının 46. başkanının kim olacağını merak ediyor. Adaylardan Donal Trump ve Joe Biden oylamada hangisi önde gidiyor? İşte seçime dair son güncel gelişmeler...

ABD seçimlerinde son gelişmeler

Oylama resmi olarak durduruldu. Anketlere göre Pennsylvania, Florida, Arizona ve Wisconsin eyaletlerinde verilen oylarda Başkan Trump seçimi büyük bir farkla önde götürüyor. Biden’ın seçimden büyük oyla çıkması, Keystone Eyaleti’nde olup bitenlere bağlıdır.

Meclis senato seçimlerinde ise Demokratlar birkaç sandalye ile kontol elde edebilir. Genel seçim ortamı tahminlere göre Demokratları destekliyor, bu da başkanlığı, Senato ve Meclisi kontrol etme olasılıklarının yüksek olmasının bir nedenidir. Pandemi nedeniyle oylarda değişim olasılıklarından da bahsediliyor. Henüz resmi olarak seçim sonuçları açıklanmadı. Ancak Joseph R. Biden Jr., en önemli dört cumhurbaşkanlığı değişim eyaletinde Başkan Trump'a karşı açık bir avantaja sahip çünkü yeni seçmenler Biden'ı destekliyor. Demokratlar için oy kullanmayı bekleyen çok sayıda yeni seçmen nüfus mevcut.

Joe Biden'in seçim haritasındaki performansı, Barack Obama'nın 365 Seçim Kurulu oyu ile Beyaz Saray'ı ele geçirdiği küresel ekonomik krizin ortasında, en az 2008'den bu yana, seçime giden herhangi bir başkan adayından daha güçlü bir konuma yerleştiriyor gibi görünüyor.

The New York Times tarafından yapılan seçmen tahmini anketine göre, eski başkan yardımcısı Bay Biden, Wisconsin ve Pennsylvania'nın kuzey savaş alanlarında ve Florida ve Arizona'nın Sun Belt eyaletlerinde Trump'ın önünde. Biden'ın gücü en çok, oyların salt çoğunluğuna sahip olduğu ve Trump'a 11 puan, yüzde 52'den yüzde 41'e kadar liderlik ettiği Wisconsin'de kendi belli ediyor.

Tahminlerin aksine Donald Trump seçimleri kazanırsa da Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.