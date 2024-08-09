Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı

Trump, bu açıklamasıyla bağımsız bir kurum olarak bilinen FED’in para politikaları üzerindeki etkisini artırmak istediğini vurguladı. FED’in faiz oranları ve diğer ekonomik politikalar üzerinde tek başına karar almasının yanlış olduğunu savunan Trump, Başkanın da bu süreçte aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklama, Trump'ın ekonomik kararlar üzerindeki daha geniş bir yetki arzusunu ortaya koyarken, FED’in bağımsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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