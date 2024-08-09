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Dünya Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı
Dünya

Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:00:00 -
Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve (Fed) kararlarında ABD Başkanının da söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Trump, bu açıklamasıyla bağımsız bir kurum olarak bilinen FED’in para politikaları üzerindeki etkisini artırmak istediğini vurguladı. FED’in faiz oranları ve diğer ekonomik politikalar üzerinde tek başına karar almasının yanlış olduğunu savunan Trump, Başkanın da bu süreçte aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklama, Trump'ın ekonomik kararlar üzerindeki daha geniş bir yetki arzusunu ortaya koyarken, FED’in bağımsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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