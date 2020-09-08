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Dünya Donald Trump iddialara cevap verdi: Gerekirse yaparım
Dünya

Donald Trump iddialara cevap verdi: Gerekirse yaparım

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına kendi mal varlığından 100 milyon dolar aktaracağı yönündeki iddialara cevap verdi. Trump, "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için ne gerekirse yapacağız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:53:00 -
Donald Trump iddialara cevap verdi: Gerekirse yaparım

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ı yenmek için mal varlığından kampanyasına fon aktarmayı planladığı yönündeki iddialar, Washington'da tartışmalara yol açtı.

Kaynaklar, Trump'ın başkanlık seçimi kampanyasının ilk döneminde çok fazla para harcadığını ve yarışın kızışması ile daha fazla paraya ihtiyaç olacağını gerekçe göstererek kendi mal varlığından 100 milyon dolarlık bir fonu kampanyasına aktarmayı düşündüğünü iddia etti.

Konuya ilişkin basın mensuplarına konuşan Trump, "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından da açıklama yapan Trump, "Kampanyam, sahtekar medyanın Çin virüsü (Kovid-19) ile ilgili yaptığı yalan haberlere karşılık vermek üzere çok para harcadı. Şimdi nasıl iyi iş çıkardığımızı gördüler ve 4 yıl önce olduğundan 3 katı kadar paramız var ve anketlerde yukarı çıkıyor. Çok fazla para ve enerji harcadık." ifadesini kullandı.

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