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Donald Trump, Fed'e yönelik faiz çağrısını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını gereksiz yere çok yükselttiğini ve para politikasını çok fazla sıkılaştırdığına dikkat çekerek, Fed'in faizleri düşürme fırsatını yeniden kaçırmaması, şimdi harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
Donald Trump, Fed'e yönelik faiz çağrısını yineledi

Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse hiç enflasyon yokken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çok yanlık yönlendirilmesiyle, Ülkemiz gereksiz şekilde diğer ülkelere göre çok daha yüksek faiz oranı ödemeye zorlandı. Buna ek olarak, parasal sıkılaştırma devam ediyor ve Ülkemiz için rekabet etmeyi daha zorlu hale getiriyor.

Faiz maliyetleri çok daha düşük olmalı. Biz boşa zaman ve para harcarken, diğer ülkeler adil olmayan şekilde para birimlerini manipüle ettiler ve para pompaladılar. Eğer Fed, gelecekte ekonomi gerçekten bir aşağı dönüş yaşarken faiz indirimine gider ise bu çok daha maliyetli olur. Şimdi harekete geçmek çok daha ucuz. Fed, faizleri çok fazla ve çok hızlı yükseltti. Diğer bir deyişle büyük kaçırdı. Yeniden kaçırmayalım" diye konuştu

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. FED
  3. Faiz çağrısı

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