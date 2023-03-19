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Dünya Donald Trump Facebook'a geri döndü
Dünya

Donald Trump Facebook'a geri döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021 tarihinde paylaşımları sonucu kapatılan Facebook hesabına geri döndü.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 15:04:00 -
Donald Trump Facebook'a geri döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook hesabının neredeyse iki yıl sonra yeniden açıldığını “GERİ DÖNDÜM” mesajıyla duyurdu. Trump, açıklamanın yanı sıra 2016 yılında seçimi kazandıktan sonra çekilen bir videosunu paylaşarak “Sizleri beklettiğim için özür dilerim, karışık meseleler” yazdı.

Eski ABD Başkanı’nın Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesapları, 6 Ocak Kongre baskını öncesi destekçilerini eyleme çağıran mesajları ve seçimde usülsüzlük iddiaları sonrası kapatılmıştı. Trump’ın sosyal platformların yanlış bilgi ve şiddete teşvik uyarılarını tekrar tekrar ihlal ettiği belirtilmişti.

Elon Musk’ın satın alması sonrası Twitter’a dönme şansı olan Trump, kendi platformu Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.

Trump, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıklamıştı.
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Donald trump ve facebook ve salı günkü tutuklama

Donald trump bir yandan salı günü tutuklanacağını açıklıyor. bir yandan facebook geri dönüşü açıklıyor. haydi izleyelim.

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