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Donald Trump dünyaya az önce ilan etti: Oğlunu öldürdük

ABD Başkanı Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:10
Donald Trump dünyaya az önce ilan etti: Oğlunu öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile dünyayı sarstı. Trump, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in, Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, "Üst düzey El Kaide üyesi ve Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin, Afganistan/Pakistan bölgesindeki bir terörle mücadele operasyonunda öldürüldü" dedi.

TRUMP TARİH VERMEDİ

ABD Başkanı, Hamza Bin Ladin'in ne zaman öldürüldüğüne dair ise bir tarih vermedi.

Usame Bin Ladin ve oğlu Hamza Bin Ladin...

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GEÇTİĞİMİZ AY İDDİA EDİLMİŞTİ

Hamza Bin Ladin'in öldüğü haberi geçtiğimiz ay ABD basını tarafından ortaya atılmıştı. Amerikan NBC kanalı, 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüğünü açıklamış, CNN International kanalı ise, bu haberi doğrulayarak, temasa geçtiği üst düzey ABD'li yetkilinin Hamza bin Ladin'in ölümünde Washington yönetiminin dahlinin olduğunu söylemiş ancak detaya giremeyeceğini belirtmişti.

YENİ LİDER OLMASI BEKLENİYORDU

Babası Usame Bin Ladin 2011 yılında öldürülmüştü. Hamza Bin Ladin'in örgütün yeni lideri olması bekleniyordu.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:10
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